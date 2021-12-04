В Уватском центре аквакультуры восстанавливают популяцию ценных пород рыб

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Икру сиговых рыб поместили на инкубацию в Центре аквакультуры в Увате. Из вырастят молодь и выпустят в р. Иртыш, сообщает администрация Уватского района.

"Собрали и заложили на инкубацию около 75 миллионов икринок, в том числе речной формы пеляди – 70, чира – четыре и небольшое количество муксуна", – рассказал начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов.

Центр аквакультуры приобрел в бассейновый цех более 30 особей сибирского осетра обской популяции. Этот вид занесен в Красную книгу и много лет запрещен к вылову. Появление в Уватском районе маточного стада сибирского осетра дает возможность кратно увеличить объем выпуска молоди и ускорить сроки восстановления естественной популяции.

В ноябре специалисты Нижнеобского управления Росрыболовства и Госрыбцентра оценили стадо осетровых видов рыб на предприятии "МБМ". В маточном стаде отобрали рыб, которые смогут дать 400 тыс. молоди осетра в 2022 году.

"МБМ в Уватском районе работает более пяти лет. Основной вид деятельности Центра – это участие в государственных программах по компенсации ущерба, наносимого водным биоресурсам в том числе предприятиями ТЭК. Работа включает в себя комплекс сложных и высокотехнологичных мероприятий. Началом этого процесса является сбор икры, оплодотворение и инкубация. От организованности коллектива и слаженности действий зависит объем и качество заготовленной икры. Своего рода это посевная на терминологии АПК", – отметил Александр Белов.

На предприятии также разрабатывают и ведут работы по утверждению программы восстановления Иртышской популяции нельмы. Первый положительный опыт воспроизводства и подращивания этой ценной рыбы получен на водоемах Уватского района летом 2021 года.