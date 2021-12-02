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Жителям Тюменской области помогли вернуть более 1 млн рублей

Общество, 15:21 02 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 исковое заявление в защиту прав потребителей подало управление Роспотребнадзора по Тюменской области за 9 месяцев 2021 года. Суд рассмотрел 30 исковых заявлений, в 29 случаях встал на сторону потребителей. Истцам присуждено более 1,3 млн рублей, в том числе компенсации морального вреда около 70 тыс. рублей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Чаще всего управление отстаивало права жителей в сфере оказания юридических услуг – 11, продажи непродовольственных товаров – 8, оказания услуг по бытовому обслуживанию населения – 7.

Подано 16 исков в защиту неопределенного круга потребителей, рассмотрено 12, все удовлетворены.

За 9 месяцев 2021 года управлением подготовлено и направлено в суды, дано в ходе судебного разбирательства 195 заключений. 160 гражданских дел, по которым были даны заключения, рассмотрены, в 144 случаях суды вынесли решения в пользу потребителей. Сумма удовлетворенных имущественных требований потребителей - около 16 млн рублей.

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# Управление Роспотребнадзора

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