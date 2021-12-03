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Школьников Тюменской области приглашают на фестиваль "Ребячьи забавы"

Общество, 18:35 02 декабря 2021

группа Ассоциации «Мы вместе» ВКонтакте | Фото: группа Ассоциации «Мы вместе» ВКонтакте

Развить свои творческие, лидерские и организаторские способности, а также разработать социальный проект предлагают школьникам Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Удмуртской республики. Ребята могут стать участниками межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы", который пройдет в Тюмени с 26 января по 31 марта 2022 г.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист по связям с общественностью Ассоциации "Мы вместе", руководитель проектов Татьяна Никонорова, прием заявок на участие уже стартовал и продлится по 25 декабря на сайте "Ребячьей Республики".

"Мы планируем интересные мероприятия. Так, дети и педагоги примут участие в серии дистанционных вебинаров о добровольчестве. Также школьники побывают на мастер-классах по артистической деятельности. А в ходе мероприятия "Жизнь - это игра. Играй по правилам!" творческие коллективы проведут на своих территориях игровые программы, покажут театральные постановки", - рассказала Татьяна Никонорова.

По итогам реализации проекта 200 детей примут участие в пятидневном фестивале-конкурсе. Кроме того, участники разработают 10 творческих социальных проектов, которые затем реализуют на добровольной основе.

Напомним, в 2021 году проект межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы" вошел в список победителей конкурса грантов губернатора, на его реализацию организаторы получили 1 млн 381 тыс. 726 рублей.

Любовь Голышева

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# конкурс , Ребячья республика , фестиваль

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