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Жительница Ишимского района вырастила на огороде 335 кустов мака

Происшествия, 17:25 02 декабря 2021

прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Жительницу Ишимского района осудят за выращивание 335 наркотикосодержащих растений мака, сообщает региональная прокуратура.

37-летняя жительница с. Первопесьяново на приусадебном участке выращивала мак для сбыта наркозависимым. В августе 2021 года об этом стало известно сотрудникам полиции. Они изъяли у нее 335 кустов мака массой более 3,7 кг. Кроме того, полицейские изъяли свыше 214 гр. маковой соломы, которую женщина продала жителю соседней деревни.

Материалы дела направлены в суд.

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