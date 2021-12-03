Жительница Ишимского района вырастила на огороде 335 кустов мака

| Фото: прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Жительницу Ишимского района осудят за выращивание 335 наркотикосодержащих растений мака, сообщает региональная прокуратура.

37-летняя жительница с. Первопесьяново на приусадебном участке выращивала мак для сбыта наркозависимым. В августе 2021 года об этом стало известно сотрудникам полиции. Они изъяли у нее 335 кустов мака массой более 3,7 кг. Кроме того, полицейские изъяли свыше 214 гр. маковой соломы, которую женщина продала жителю соседней деревни.

Материалы дела направлены в суд.