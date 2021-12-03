Финал проекта "Боулинг со звездами" покажут на "Тюменском времени"

| фото телеканала "Тюменское время" | фото телеканала "Тюменское время"

Финальную серию второго сезона проекта "Боулинг со звездами" покажут на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) 3 декабря в 22 часа. А уже 4 декабря в 18 часов стартует марафон всех серий проекта, сообщает пресс-служба телеканала.

В финале зрителей ждет непредсказуемый поворот событий. Соперником телеведущей "Тюменского времени" Дарьи Власовой станет известный блогер Анастасия Семянива.

Для Дарьи Власовой этот проект был полон сюрпризов, все четыре серии она чувствовала себя аутсайдером, но помогал держаться на плаву опыт ведения прямых эфиров. "Выиграет тот, кто справится со своими нервами", - таков был главный девиз телеведущей и это сработало.

За победу также боролись телеведущий Дмитрий Наумчик и Роман Немычников. Дмитрий Наумчик отметил, что главное впечатление от игры — это фактор везения. "Происходили события, которые в боулинге случаются крайне редко. Когда, казалось бы, все определено, но случайность решает исход событий", - сказал он.