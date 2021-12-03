Тюменские волейболисты сыграют с пермской "Камой"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Перенесенные матчи чемпионата российской высшей лиги "А" проведут волейболисты "Тюмени" 4 и 5 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

На своей площадке тюменцы примут пермскую "Каму". Для соперников поединки будут иметь важное значение. Обе команды пока имеют отрицательный баланс побед и поражений. Уральцы в турнирной таблице находятся на четвертой строчке. Они провели 14 матчей, в которых одержали шесть побед. Сибиряки располагаются на седьмом месте. Они в свою пользу свели четыре поединка из 14.

В прошлом сезоне соперники встречались два раза. Обе встречи остались за "Камой". Уральцы в итоге в чемпионате стали четвертыми. А подопечные Сергея Шульги – седьмыми.

4 декабря матч в "Академии спорта" начнется в 17 часов, а на следующий день – в 16 часов.