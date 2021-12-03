В Тюменской области ветерану труда помогли возместить расходы на газификацию дома

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Ветерану труда из Тобольского района возместили расходы на газификацию жилого дома после обращения к прокурору Тюменской области. Как сообщает надзорное ведомство, пожилой женщине оказана помощь в оформлении документов на возмещение расходов по установке газового оборудования.

На прием к прокурору обратилась ветеран труда из д. Епанчина по вопросу газификации ее жилого дома. В ноябре 2021 года дом женщины был бесплатно подключен к сетям газораспределения. А стоимость строительных и монтажных работ, включая проектирование и монтаж внутридомового газопровода, газового оборудования, составила 60 тыс. рублей.

Как отметили в прокуратуре Тюменской области, в соответствии с региональным законодательством ветераны труда имеют право на возмещение расходов по установке газового внутридомового оборудования в размере 60 тыс. рублей.

По поручению региональной прокуратуры области Тобольская межрайонная прокуратура оказала женщине правовую помощь в получении социальной поддержки. В итоге 60 тыс. рублей были перечислены на ее счет.