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В Тюменской области ветерану труда помогли возместить расходы на газификацию дома

Общество, 17:04 03 декабря 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Ветерану труда из Тобольского района возместили расходы на газификацию жилого дома после обращения к прокурору Тюменской области. Как сообщает надзорное ведомство, пожилой женщине оказана помощь в оформлении документов на возмещение расходов по установке газового оборудования.

На прием к прокурору обратилась ветеран труда из д. Епанчина по вопросу газификации ее жилого дома. В ноябре 2021 года дом женщины был бесплатно подключен к сетям газораспределения. А стоимость строительных и монтажных работ, включая проектирование и монтаж внутридомового газопровода, газового оборудования, составила 60 тыс. рублей.

Как отметили в прокуратуре Тюменской области, в соответствии с региональным законодательством ветераны труда имеют право на возмещение расходов по установке газового внутридомового оборудования в размере 60 тыс. рублей.

По поручению региональной прокуратуры области Тобольская межрайонная прокуратура оказала женщине правовую помощь в получении социальной поддержки. В итоге 60 тыс. рублей были перечислены на ее счет.

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# газификация , прокуратура , Тобольский район

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