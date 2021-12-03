  • 3 декабря 20213.12.2021пятница
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четвероклассник из Тюмени создал робота-сортировщика мусора

Общество, 17:35 03 декабря 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Проект робота-сортировщика представил четвероклассник из Тюмени на областном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее", сообщает пресс-служба ТЭО.

В число экспертов очного этапа вошел начальник отдела экологии предприятия Евгений Распопов: "С каждым годом дети все больше удивляют своими серьезными и вдумчивыми размышлениями об экологии. Конечно, мне, как специалисту в сфере обращения с отходами, хотелось бы видеть еще больше исследований именно в этом направлении".

В числе наиболее запомнившихся проектов, эксперт отметил анимационный фильм тюменского десятиклассника о географических особенностях региона, предложения выпускницы из гимназии ТюмГУ по созданию фильтра для очистки воздуха от диоксида серы, исследования одиннадцатиклассника из Казанского района, которые он посвятил использованию фитонцидных веществ растений в борьбе с бактериальными болезнями овощных культур.

Итоги и победители форума молодых исследователей будут объявлены организаторами 6 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТЭО , Шаг в будущее

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:08 03.12.20214 декабря - события дня
17:46 03.12.2021Тюменцы и ямальцы - в числе победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
17:35 03.12.2021Четвероклассник из Тюмени создал робота-сортировщика мусора
17:26 03.12.2021Финал проекта "Боулинг со звездами" покажут на "Тюменском времени"