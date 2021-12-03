Четвероклассник из Тюмени создал робота-сортировщика мусора

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Проект робота-сортировщика представил четвероклассник из Тюмени на областном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее", сообщает пресс-служба ТЭО.

В число экспертов очного этапа вошел начальник отдела экологии предприятия Евгений Распопов: "С каждым годом дети все больше удивляют своими серьезными и вдумчивыми размышлениями об экологии. Конечно, мне, как специалисту в сфере обращения с отходами, хотелось бы видеть еще больше исследований именно в этом направлении".

В числе наиболее запомнившихся проектов, эксперт отметил анимационный фильм тюменского десятиклассника о географических особенностях региона, предложения выпускницы из гимназии ТюмГУ по созданию фильтра для очистки воздуха от диоксида серы, исследования одиннадцатиклассника из Казанского района, которые он посвятил использованию фитонцидных веществ растений в борьбе с бактериальными болезнями овощных культур.

Итоги и победители форума молодых исследователей будут объявлены организаторами 6 декабря.