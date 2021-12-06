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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Увате будут лечить язву желудка с помощью нового оборудования

Общество, 09:46 06 декабря 2021

ОБ № 20 Увата | Фото: ОБ № 20 Увата

Малоинвазивные бесконтактные операции смогут проводить в Увате при помощи системы электрохирургической коагуляции, поступившей в областную больницу № 20, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Эту методику применяют при кровотечениях в полых органах, в том числе при язвенной болезни желудка. Также при лучевом проктите, удалении доброкачественных новообразований и предраковых состояний, при гинекологических патологиях.

Новое оборудование позволит своевременно провести операцию и избежать осложнений, сократит восстановительный период.

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# медицинское оборудование , Уватский район

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