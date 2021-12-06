В Увате будут лечить язву желудка с помощью нового оборудования

| Фото: ОБ № 20 Увата | Фото: ОБ № 20 Увата

Малоинвазивные бесконтактные операции смогут проводить в Увате при помощи системы электрохирургической коагуляции, поступившей в областную больницу № 20, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Эту методику применяют при кровотечениях в полых органах, в том числе при язвенной болезни желудка. Также при лучевом проктите, удалении доброкачественных новообразований и предраковых состояний, при гинекологических патологиях.

Новое оборудование позволит своевременно провести операцию и избежать осложнений, сократит восстановительный период.