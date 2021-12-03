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Проект СИБУРа "Зеленый лес" получил международную премию #МыВместе

Общество, 16:28 03 декабря 2021

фото информационного центра правительства Тюменской области | фото информационного центра правительства Тюменской области

Социальный проект "Зеленый лес", разработанный специалистами компании ПАО "Сибур холдинг", стал обладателем международной премии #МыВместе. В номинации "Зеленая страна" он занял второе место, сообщает информационный центра правительства Тюменской области.

Награду начальнику управления по связям с органами власти и реализации социально-экономических проектов ООО ЗапСибНефтехим Елене Бельской вручил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по молодежной политике Артем Метелев 3 декабря.

В проекте "Зелёный лес" сочетаются мероприятия по лесовосстановлению и экоспросветительские инициативы для жителей Тюменской области.

Награждение финалистов премии #МЫВМЕСТЕ организовано в несколько этапов в течение всех дней форума. Мероприятие проходит в Москве со 2 по 5 декабря.

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# волонтеры , добровольцы , награждение , ПАО «СИБУР Холдинг»

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