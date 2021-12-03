В тюменском центре "Аванпост" проведут онлайн-встречу с героем России Геворком Исаханяном

| Фото: из сообщества "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Онлайн-встреча с героем России Геворком Исаханяном пройдет в сообществе центра "Аванпост" во ВКонтакте 6 декабря в 16 часов. Мероприятие приурочено к празднованию Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

"Встреча пройдет в формате телемоста. Общение с героем России Геворком Исаханяном организуем с помощью программы Zoom. К нам при помощи видеосвязи подключатся представители муниципальных образований Тюменской области - послушать спикера соберутся подростки, связанные с системой добровольной подготовки к военной службе и патриотического воспитания", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Роман Луняшин.

Гость эфира — ветеран Воздушно-десантных войск. Службу проходил в рядах Вооруженных сил с 1981 года. Сейчас Геворк Исаханян — в звании генерал-майора запаса, руководитель отдела развития общественных движений, рассказал о герое Роман Луняшин.

"На подобных встречах происходит коммуникация с подрастающим поколением, преемственность. Молодежь должна понимать, что герои — это не только ветераны Великой Отечественной войны. Есть и герои среди нас, о них мы мало говорим, мало вспоминаем на школьных уроках истории. Мы можем из первых уст узнать от самих героев информацию, которая полезна подрастающему поколению: спикеры рассказывают о своем детстве, о том, как они учились в высших командных училищах, о том, что для этого нужно", — поделился Роман Луняшин.

Прямой эфир пройдет не только в сервисе Zoom, его также будут транслировать в группе центра "Аванпост" во ВКонтакте. Организаторы постараются охватить больше зрителей.

В рамках празднования Дня героев Отечества планируется еще одна встреча. Спикер на нее еще утверждается. Информация об онлайн-мероприятии можно будет найти в сообществе центра "Аванпост" во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова