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Офицеры Росгвардии в Тюмени поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем

Общество, 16:08 03 декабря 2021

Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

С 95-летием поздравили ветерана войск НКВД Веру Дмитриевну Марину офицеры Росгвардии в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии и председатель Совета ветеранов тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов внутренних войск, подполковник запаса Александр Бухарин вручили ветерану цветы, подарки и памятный адрес с поздравлениями и пожеланиями.

Александр Бухарин поблагодарил юбиляра за работу с молодежью, пожелал долголетия, оптимизма и бодрости духа.

Вера Дмитриевна Марина состоит в ветеранской организации и ежегодно участвует в мероприятиях, посвященных Дню Победы, активно ведет военно-патриотическую работу с военнослужащими Росгвардии и подрастающим поколением.

Она родилась 2 декабря 1926 года в станице Новощербинской Краснодарского края. С августа 1942 года по февраль 1943 года находилась на оккупированной территории, помогала местному партизанскому отряду и подпольщикам.

В марте 1943 года была призвана в войска НКВД на должность стрелка. Принимала участие в охране общественного порядка и военных объектов на освобожденных от фашистов территориях Кубани, конвоировании пленных немецких солдат, поимке шпионов, диверсантов и дезертиров.

С октября 1944 года по сентябрь 1945 года она участвовала в работах по восстановлению из руин города Новороссийска. В сентябре 1945 года демобилизовалась. После смерти мужа и сына переехала на север Тюменской области в Октябрьский район, где проработала в рыбсовхозе. С 1969 года проживает в Тюмени.

Вера Дмитриевна Марина является членом нескольких ветеранских организаций, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.".

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# ветераны , Росгвардия по Тюменской области

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