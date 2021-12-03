Депутат Госдумы Александр Ремезков провел прием граждан в Тюмени

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Прием граждан в региональной общественной приемной партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" провел избранный от Тюменской области депутат Госдумы России Александр Ремезков.

Жители региона обратились к депутату за помощью в решении проблем. Народный избранник после детального изучения документов направит депутатские запросы в соответствующие структуры. У Анны Павловны Галкиной и Николая Александровича Николаева схожие проблемы – не могут получить статус ветерана труда, несмотря на огромный стаж и исключительно положительные характеристики с места работы.

"Нормативными актами установлен ряд условий получения звания "ветеран труда". Необходимо документально подтвердить соответствие этим условиям и грамотно все оформить. В этом мы, безусловно, поможем тюменцам. Если даже после этого будут получены письменные отказы от соответствующих ведомств, я направлю депутатские запросы в территориальные управления ПФР и социальной защиты. Мы добьемся справедливости, - подчеркнул Александр Ремезков. - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" отстаивает интересы людей труда. Граждане, которые внесли большой вклад в развитие своего региона, своей родной земли, должны получить соответствующий статус и льготы от государства".

Семья жительницы села Вагай в Тюменской области Расимы Митхатовны Симановой оказалась без крыши над головой: сгорел дом, в котором они проживали по договору социального найма. Семья живет в арендованном помещении, поскольку подходящего муниципального жилья администрация Вагайского района не предложила. Прокуратурой установлено, что права граждан при этом нарушены, но никаких шагов к тому, чтобы устранить это нарушение, пока не предпринято.

Александр Ремезков направит обращение главе администрации Вагайского района с просьбой взять ситуацию под личный контроль и найти решение жилищной проблемы семьи Симановой. Региональные помощники депутата окажут Расиме Митхатовне юридическую помощь.

А жителю Тюмени Алексею Николаевичу Кунгурову помогут направить обращение президенту РФ. Алексей Николаевич попал под сокращение в таможенной службе и, оставшись без работы, вынужден был продать квартиру для погашения кредита. В службе занятости ему не смогли помочь с трудоустройством, так что его многодетная семья оказалась в крайне сложной жизненной ситуации.

Депутат Ремезков после детального изучения документов направит обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой разобраться с законностью увольнения многодетного отца. Кроме того, будет направлено обращение в администрацию Тюменской области с просьбой оказать максимальное содействие в трудоустройстве Алексея Кунгурова.

Десятки тюменцев обратились к депутату с просьбами проголосовать против законопроектов "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ", которые предлагаются к рассмотрению в Госдуме первой декаде декабря.

Депутат Ремезков, который занимает пост первого заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам, отметил, что фракция вносила поправки в проект федерального бюджета, предлагая в 2022 году выделить 80 миллиардов рублей на создание единой службы пунктов бесплатного тестирования на коронавирус во всех регионах страны. Но парламентское большинство их отклонило.

"Наш лидер Сергей Михайлович Миронов сразу заявил: "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" не поддержит законопроекты, противоречащие Конституции России, которая гарантирует свободу передвижения граждан, - подчеркнул Александр Ремезков. - Мы убеждены, что только программа массового тестирования и ранней диагностики COVID-19, а вовсе не принудительная вакцинация и введение QR-кодов, поможет справиться с пандемией. Мы продолжим защищать законные права россиян и добиваться справедливости".