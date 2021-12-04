В Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты 73 дошкольные группы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять классов в пяти школах и 73 группы в 43 детских садах Тюменской области закрыты на карантин из-за COVID-19 на 3 декабря. В дошкольных учреждениях заболели 67 детей и 14 сотрудников, в школах коронавирус выявили у 11 ребят.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В Тюмени карантин по COVID-19 объявлен в 44 группах 27 детских садов и в одном классе одной школы.

Кроме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Тюменской области не работают семь групп в четырех детских садах. Группы посещало 185 детей, 96 из них болеют.

По этой же причине на дистанционный формат обучения перевели 244 класса в 35 школах региона. Из 6 тыс. 916 обучающихся острые респираторные вирусные инфекции диагностировали у 2 тыс. 169 детей. В Тюмени дистанционно обучаются 139 классов в 25 школах, а также полностью закрыт один корпус гимназии №49.

Любовь Голышева