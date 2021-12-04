В Тюмени открыли выставку живописи и графики ямальского художника Андрея Вахрушева

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие персональной выставки "У черты" члена Союза художников России Андрея Вахрушева прошло в Выставочном зале "Союза художников России" (ул. Холодильная, 124) 2 декабря.

В экспозицию вошли графика и живопись.

"Выставка Андрея Вахрушева "У черты" — это разговор художника и зрителя о главном, о мире в себе и вокруг. Люди тысячи лет задавались вопросом, что есть бытие мира и что такое мир, он один или их множество. Художник, как никто другой, чувствует тонкие материи мироздания и пытается поделиться своим пониманием Мира со зрителем, через цвет, форму, ритм. Черта для художника — это альфа и омега, начало работы и ее финал. Черта – это не только начало изобразительной грамоты, но и начало становления личности, становление его нравственных ориентиров", - рассказали организаторы выставки.

Андрей Вахрушев с 2001 года живет и работает в Салехарде. Он является заведующим отделом декоративно-прикладного искусства и художественного творчества Городского краеведческого музея Лабытнанги.

С 2008 г. стал членом Союза художников России. В ноябре 2015 г. и декабре 2020 г. выбран председателем Ямало-Ненецкого регионального отделения Союза художников России.

Выставка работает до 15 января 2022 года. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.