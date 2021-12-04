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В Тюмени открыли выставку живописи и графики ямальского художника Андрея Вахрушева

Общество, 18:52 03 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие персональной выставки "У черты" члена Союза художников России Андрея Вахрушева прошло в Выставочном зале "Союза художников России" (ул. Холодильная, 124) 2 декабря.

В экспозицию вошли графика и живопись.

"Выставка Андрея Вахрушева "У черты" — это разговор художника и зрителя о главном, о мире в себе и вокруг. Люди тысячи лет задавались вопросом, что есть бытие мира и что такое мир, он один или их множество. Художник, как никто другой, чувствует тонкие материи мироздания и пытается поделиться своим пониманием Мира со зрителем, через цвет, форму, ритм. Черта для художника — это альфа и омега, начало работы и ее финал. Черта – это не только начало изобразительной грамоты, но и начало становления личности, становление его нравственных ориентиров", - рассказали организаторы выставки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Андрей Вахрушев с 2001 года живет и работает в Салехарде. Он является заведующим отделом декоративно-прикладного искусства и художественного творчества Городского краеведческого музея Лабытнанги.

С 2008 г. стал членом Союза художников России. В ноябре 2015 г. и декабре 2020 г. выбран председателем Ямало-Ненецкого регионального отделения Союза художников России.

Выставка работает до 15 января 2022 года. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

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# выставка , художник

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