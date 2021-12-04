Тюменский проект по борьбе с ВИЧ получил международную премию "Мы вместе"

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Проект "Вместе сильнее" Тюменского реабилитационного центра "Поколение" завоевал третье место международной премии "Мы вместе". Церемония награждения состоялась в Москве 3 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Президент международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Франческо Рокка и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручили награду руководителю тюменского центра Наталье Устюжаниной.

В номинации "Здоровье нации" трек "Волонтеры и НКО" она представила проект по организации экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию жителей труднодоступных населенных пунктов Тюменской области.