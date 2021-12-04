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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям тюменских сел помогают мультидисциплинарные бригады медиков

Общество, 12:47 04 декабря 2021

Областная больница №15 | Фото: Областная больница №15

Мультидисциплинарные медицинские бригады помогают получить помощь жителям небольших населенных пунктов в Тюменской области, сообщает Областная больница №15.

В с. Велижаны живут порядка тысячи взрослых и детей. Плановую медицинскую помощь они получают в сельской участковой больнице. Но ряд узких специалистов принимают за 30 километров, в областной больнице №15. Чтобы сделать помощь медиков более доступной, к жителям Велижан выехала мультидисциплинарная бригада.

Врач-офтальмолог принял 16 пациентов, из них у троих он выявил ранее не диагностированные заболевания. Невролог принял 14 пациентов, в основном имеющих хронические заболевания. Эндокринолог принял 15 пациентов, при необходимости корректируя консервативное лечения. У одного из пациентов был впервые выявлен сахарный диабет.

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# медицинская помощь

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