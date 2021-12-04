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БК "Нефтехимик" подписал контракт с новым разыгрывающим

Спорт, 15:30 04 декабря 2021

БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" из Тобольска подписал контракт с разыгрывающим Владиславом Лисовским.

Начало сезона он провел в клубе "Новомосковск". Также играл за "Динамо" Ставрополь, "Иркут", "АлтайБаскет", "Локо-Кубань-2", "Локомотив-2".

"В этом году в Тобольске собралась амбициозная команда, которая готова побеждать. Плюс у команды хорошая поддержка от болельщиков. К сибирским зимам готов. Сам родом с Урала и поиграл в таких городах, как Барнаул и Иркутск, так что закаленный боец", - рассказал Владислав Лисовский.

В среднем за игру новичок "Нефтехимика" набирает 8,8 очков, делает 3,4 подборов, четыре передачи, проводит на паркете 24 минуты.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик

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