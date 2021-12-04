В Тюменской области зафиксировали смерть 12 человек с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

12 пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области. Заболели 311 человек, выздоровели 275, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 32 тыс. 974 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 тыс. 215 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 тыс. 182 человека.

В Москве выявили 3 тыс. 356 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 528, в Московской области - 2 тыс. 75.

В Свердловской области заболели 692 человека, в Челябинской области - 645, в Ханты-Мансийском автономном округе - 227, в Курганской области - 197, в Ямало-Ненецком автономном округе - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 769 тыс. 11 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 280 тыс. 72 летальных исходов, выздоровели 8 млн 471 тыс. 813 человек.