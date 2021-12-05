Тюменцы смогут послушать чудесные истории на новогоднем пешем маршруте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специальный новогодний маршрут "Чудо возле дома" запускает мультицентр "Контора пароходства" 6 декабря.

Для прохождения необходимо написать чат-боту в Telegram. В маршрут вошли истории из жизни тюменцев, которые ассоциируются у них с понятием чудо. Так, можно услышать рассказ о работе снегурочкой, о новой детской площадке, о первой встрече, переросшей в крепкий брак и о дружбе между соседями. Маршрут универсальный: каждый может пройти его в своем дворе. Помимо новогодних историй тюменцы также смогут получить подарок.

Чтобы пройти маршрут, нужно ввести в строке поиска Telegram @KontoraMartin_bot и выбрать "Чудо возле дома". Приз получит тот, кто пройдет маршрут и найдет на нем подсказку. Также можно внимательно следить за сторис в Instagram-аккаунте мультицентра.