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Тюменцы смогут послушать чудесные истории на новогоднем пешем маршруте

Общество, 20:51 04 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специальный новогодний маршрут "Чудо возле дома" запускает мультицентр "Контора пароходства" 6 декабря.

Для прохождения необходимо написать чат-боту в Telegram. В маршрут вошли истории из жизни тюменцев, которые ассоциируются у них с понятием чудо. Так, можно услышать рассказ о работе снегурочкой, о новой детской площадке, о первой встрече, переросшей в крепкий брак и о дружбе между соседями. Маршрут универсальный: каждый может пройти его в своем дворе. Помимо новогодних историй тюменцы также смогут получить подарок.

Чтобы пройти маршрут, нужно ввести в строке поиска Telegram @KontoraMartin_bot и выбрать "Чудо возле дома". Приз получит тот, кто пройдет маршрут и найдет на нем подсказку. Также можно внимательно следить за сторис в Instagram-аккаунте мультицентра.

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# Контора пароходства

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