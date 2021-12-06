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В Тюмени пройдет общественное обсуждение проекта ландшафтного парка в логу реки Тюменка

Общество, 15:03 06 декабря 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Общественное обсуждение проекта создания ландшафтного парка в логу реки Тюменка пройдет в конце 2021 года на площадке Общественной палаты. В нем примут участие все заинтересованные специалисты и общественные деятели, представители таких отраслей, как урбанистика, биология, экология, гидрология и т.д.

Об этом сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Геннадий Чеботарев.

"Рабочая группа в течение полугода работала над различными аспектами этого проекта, - пояснил он, - заслушивала экспертные мнения профессоров тюменских университетов, связанные с оценкой исторических моментов, с организацией этого городского пространства, с сохранением памяти о прошлых исторических постройках: Чинги-Туры и Тюменского кремля".

Рабочая группа детально проработала и утвердила пять направлений организации и функционирования парка: экологическое, геологическое, биологическое, историко-археологическое и просветительское.

"В Тюменской области, которая является хранительницей необычайных богатств в недрах, чрезвычайно важно было на каком-то пространстве областного центра отразить этапы освоения этих недр – нефтяных и газовых месторождений, чтобы увековечить память о тех героях-первопроходцах, которые в труднейших, сложнейших условиях осваивали Север области, создавали Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

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# Геннадий Чеботарев , ТюмГУ

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