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Тюменцам предлагают подписаться на газеты и журналы со скидкой 30%

Общество, 09:33 07 декабря 2021

Почта России | Фото: Почта России

Оформить подписку более чем на тысячи газет и журналов со скидкой до 30% предлагает тюменцам Почта России с 6 по 16 декабря.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

Каталог Почты России насчитывает более 5 тыс. 900 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

На сайте Почты в разделе "Онлайн подписка" нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности.

Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная программа "Дерево добра" позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица.

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# подписка , Почта России

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