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В Тюмени обсудят поддержку IТ-сферы

Общество, 17:37 06 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча IТ-сообщества Тюменской области с заместителем губернатора Марией Рудзевич состоится 7 декабря. Мероприятие пройдет в "Точке кипения", начало - в 16 часов, сообщают организаторы.

В ходе встречи будут обсуждаться федеральные и региональные меры поддержки IТ-сферы, аспекты государственно-частного партнерства в отрасли информационных технологий. Компании смогут задать вопросы представителям федеральных и региональных операторов мер поддержки и институтов развития, обозначить проблематику разработки и внедрения технологических решений, а также выступить с инициативой.

Вход - по предъявлению QR-кода и паспорта. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Точка кипения Тюмень | Фото: Точка кипения Тюмень

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# ИТ , Мария Рудзевич

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