Жители Тюменской области сообщают о проблемах со снегом и вывозом мусора "Алисе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 сообщений о проблемах от жителей Тюменской области поступили в Центр управления регионом через голосовой помощник "Алиса" за две недели.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ЦУР Тюменской области, шесть сообщений касались дорог. Местные жители жаловались на снег и гололед, просили сделать пешеходный переход. Три послания были связаны с жалобами на вывоз мусора. В стольких же сообщениях фигурировала просьба почистить двор. Один человек обратился через "Алису" с вопросом о продлении инвалидности.

Ранее подать заявки в ЦУР Тюменской области жители региона могли с платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в социальных сетях. Возможность сообщить о проблеме в сфере ЖКХ, благоустройства, образования и здравоохранения с помощью голосового помощника "Алиса" добавилась в ноябре 2021 года. Опцию можно активировать фразой: "Алиса, запусти навык "Инцидент Менеджмент". После голосовой помощник поможет рассказать о проблеме.

"Голосовой помощник "Алиса" позволяет жителям области передавать заявки в органы исполнительной власти устно. Это значительно упрощает процедуру, однако важно учитывать, что специалисты получают сообщения в текстовом формате, поэтому формулировать запросы необходимо емко", — прокомментировал руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев.

Подать сообщение можно через все приложения и устройства, куда интегрирована "Алиса": в веб-браузере "Яндекс", приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", а также в "Яндекс.Станции".

Напомним, Центр управления регионом начал работу в Тюменской области 16 ноября 2020 года. Он позволяет наладить обратную связь между органами власти и населением.

Инна Пахомова