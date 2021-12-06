Около 70 спектаклей для детей и взрослых сыграют в драмтеатре в Тюмени в новогоднюю кампанию
Около 70 спектаклей для детей и взрослых сыграют актеры Тюменского большого драматического театра с 20 декабря по 9 января.
Новогодних премьер, по словам директора театра Сергея Осинцева, не будет.
Юных гостей театра ожидают в основном музыкальные постановки. Взрослые зрители почти каждый вечер в период новогодней кампании смогут насладиться полюбившимися спектаклями, в том числе мюзиклом "Семейка Аддамс".
Вне новогодней программы, 28 декабря на малой сцене пройдет премьера спектакля "Прощание в июне" с актерами Дмитрием и Полиной Егоровыми, приехавшими из Ногинска.
Кстати, эти же артисты будут заняты и в музыкальных сказках для детей.
С новогодней программой можно ознакомиться в сообществе театра во ВКонтакте. В расписании — "Снежная королева", "Приключения Буратино", "Ханума", "Стасик, играй!", "Сказки 1001 ночи" и другие.
Инна Пахомова