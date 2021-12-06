Около 70 спектаклей для детей и взрослых сыграют в драмтеатре в Тюмени в новогоднюю кампанию

| Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте (архив)

Около 70 спектаклей для детей и взрослых сыграют актеры Тюменского большого драматического театра с 20 декабря по 9 января.

Новогодних премьер, по словам директора театра Сергея Осинцева, не будет.

Юных гостей театра ожидают в основном музыкальные постановки. Взрослые зрители почти каждый вечер в период новогодней кампании смогут насладиться полюбившимися спектаклями, в том числе мюзиклом "Семейка Аддамс".

Вне новогодней программы, 28 декабря на малой сцене пройдет премьера спектакля "Прощание в июне" с актерами Дмитрием и Полиной Егоровыми, приехавшими из Ногинска.

Кстати, эти же артисты будут заняты и в музыкальных сказках для детей.

С новогодней программой можно ознакомиться в сообществе театра во ВКонтакте. В расписании — "Снежная королева", "Приключения Буратино", "Ханума", "Стасик, играй!", "Сказки 1001 ночи" и другие.

Инна Пахомова