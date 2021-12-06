В некоторых регионах УФО уменьшилось количество безработных

Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте

60,7 тыс. жителей Уральского федерального округа состоят на учете в службе занятости по данным на 3 декабря. На прошлой неделе этот показатель составлял 61,2 тыс. человек.

Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами.

В некоторых регионах число безработных снижается, в других отмечается тенденция к росту.

"Необходимо тщательно разбираться с каждой ситуацией, разговаривать с предприятиями и организациями, где планируются увольнения. Выяснять причины, искать варианты. Если есть возможность - избегать сокращений. Самое важное благополучие людей", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко