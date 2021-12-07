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Тридцатиградусные морозы ожидаются на юге Тюменской области

Общество, 11:20 07 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 градусов ниже нуля, местами до минус 30 градусов составит температура воздуха на юге Тюменской области в ночь с 7 на 8 декабря. Ветер - западный до 9 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского гидрометцентра.

Днем 8 декабря на территории юга Тюменской области прогнозируется температура воздуха от 15 до 20 градусов ниже нуля, местами до минус 25 градусов, преимущественно без осадков, ветер - западный со скоростью до 9 метров в секунду.

На 9 декабря синоптики обещают ослабление мороза. Днем температура воздуха на юге области — от минус 5 до минус 10 градусов ниже нуля, местами - до минус 15 градусов, умеренный снег, ветер - юго-западный со скоростью 11 метров в секунду.

Влада Нерадовская

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# погода , похолодание

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