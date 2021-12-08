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В Тюмени победители III Регионального фестиваля любительских коллективов получат по 300 тыс. рублей

Общество, 08:37 08 декабря 2021

организаторов фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов фестиваля любительских коллективов

Гала-концерт и награждение победителей III Регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области пройдет в ДК "Нефтяник" 8 декабря. Шесть коллективов получат грант от правительства Тюменской области, по 300 тыс. рублей.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, всего по итогам фестиваля будут награждены более 100 человек. Прямая трансляция гала-концерта начнется в группе фестиваля во ВКонтакте в 14 часов.

Коллективы, удостоенные звания лауреатов будут рекомендованы департаментом культуры Тюменской области к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, а дипломанты I степени смогут подать заявку на ежегодный конкурс грантов для поддержки любительских творческих коллективов Тюменской области.

Региональный фестиваль проходит в рамках национального проекта "Культура".

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# любительские коллективы , национальный проект Культура , фестиваль

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