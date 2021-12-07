Отделение восстановительного лечения откроется в тюменской поликлинике № 3

| Фото: городская поликлиника № 3 | Фото: городская поликлиника № 3

Новое отделение восстановительного лечения и реабилитации скоро заработает в тюменской поликлинике № 3 (ул. Полевая, 36), сообщает пресс-служба медучреждения.

В 2020–2021 гг. в здании был выполнен капитальный ремонт с частичной перепланировкой помещений первого этажа, проведено утепление фасадов, обустроена входная группа, заменены отмостки по периметру здания, а также внутренние инженерные сети и тепловой узел, установлены новые двери, окна, витражи.

Отделка полов, стен, потолков выполнена с использованием современных материалов, отвечающих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Установлены новые приборы учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии), проведена замена систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

В обновлённом помещении созданы все необходимые условия для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Специалисты отделения восстановительного лечения и реабилитации готовы применять самые современные технологии для курсового лечения в условиях дневного стационара пациентов, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Диспансерным больным, нуждающимся в систематическом динамическом наблюдении, будут проводиться плановые лечебно-оздоровительные мероприятия.

В новом отделении смогут получить помощь пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, после травм и эндопротезирования суставов, а также после COVID-19.

Для пациентов в отделении предусмотрена квалифицированная физиотерапевтическая помощь, а также индивидуальные и/или групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, массаж, логопедические занятия с детьми, имеющими патологию речи, занятия с психологом.

Открытие нового структурного подразделения поликлиники стало возможным благодаря реализации на территории области национального проекта "Здравоохранение".