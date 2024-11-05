На время непогоды на дорогах Тюменской области временно ограничат скорость

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Временные дорожные знаки выставлены на 12 участках федеральных и региональных трасс в Тюменской области. Они будут предупреждать водителей о необходимости снизить скорость во время непогоды, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как рассказал начальник регионального Управления Госавтоинспекции Андрей Миллер, решение было принято в ходе заседания проектной группы по безопасности дорожного движения. Знаки будут расчехлять в метель, сильный снегопад, гололед. В остальное время ограничений скорости не предусмотрено.

По словам специалистов, это позволит снизить возможность всплеска аварийности в период непогоды.