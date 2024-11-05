Мастер-классы и световое шоу порадовали гостей Менделеевки в "Ночь искусств"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы, лекции, творческие представления ждали посетителей Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" 4 ноября.

В холле гостей встречали "Царевны" и диджей. Церемония открытия вызвала восторг у детей и взрослых: артисты театра "Гелиос" представили своё световое хореографическое шоу.

"Ночь искусств" проводится в замечательный праздник - День народного единства. Именно эта акция объединит нас и виды искусства, которые соприкасаются с деятельностью библиотеки. Это тексты, музыка, кино, мастер-классы по изготовлению различных предметов. Надеюсь, время, проведенное в стенах библиотеки, принесёт массу положительных эмоций, и вы надолго запомните этот праздник", – сказала директор учреждения Ольга Адамович, обращаясь к посетителям.

Активности ждали горожан на четырех этажах. Самым маленьким предложили создать из ткани кукол по мотивам сказки "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". Все изделия изготавливали без иголок - методом скрутки. Неподалёку ребята "вылавливали" задания с помощью магнитных удочек из надувного бассейна. За правильные ответы на вопросы по сказкам Александра Пушкина детям вручали сладости.

В холле второго этажа член отделения Союза художников России, преподаватель детской школы искусств "Фантазия" Александр Тимкин провёл для гостей мастер-класс по графике в мягком материале. В распоряжении посетителей были сангина и сепия. На занятии участников познакомили с особенностями такого материала и методами его использования. Тюменцы попробовали поработать по белому и тонированному листу. Александр Тимкин предложил сделать изображение на свободную тему.

"Мягкий материал особенно хорош для пейзажей, можно отработать много эффектов. Думаю, импровизация – хороший момент", – сказал художник.

Всего участие в двух мастер-классах Александра Тимкина приняли 24 посетителя библиотеки.

На четвертом этаже желающие могли полистать журналы, посвященные мастерству народов России.

"Здесь у нас отдел периодики. Поэтому решили рассказать о творчестве с помощью винтажных журналов. Читатели постарше с ностальгией вспоминают любимую периодику своей молодости. Предлагаю полистать журналы о художниках, театре, музыкантах. Любое издание принесет удовольствие", – добавила главный библиотекарь ТОНБ им. Д.И. Менделеева Галина Шахова.

Здесь же мастер Елена Алякина презентовала выставку "Кружевные сказы на коклюшках". Модели устроили дефиле в воротничках, жилетах, оплечье, показали гарнитур в стиле тюменской домовой росписи. После мастерица пригласила желающих на авторский мастер-класс, где рассказала, как применять специальные инструменты для плетения льном и шелком.

Программа "Ночи искусств" насыщенная. Завершит акцию в библиотеке иммерсивный концерт оркестра "Камерата Сибири".

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Инна Пахомова