  • 5 ноября 20245.11.2024вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Концертами и патриотическими акциями отметили тюменцы День народного единства

Губернатор, 19:00 04 ноября 2024

@vagay_online | Фото: @vagay_online

Патриотические акции, концерты и другие активности прошли на территории всей Тюменской области 4 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Так, в Тобольске главным местом встречи горожан стала Базарная площадь. Здесь прошли гастрофестиваль "Кухня народов России", флешмоб "Хоровод единства", концертная программа "Единством славится Россия", турнир по городошному спорту и сельскохозяйственная ярмарка.

﻿

В Юргинском районе вскрыли "Капсулу времени". Текст послания потомкам зачитали на праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Теперь обращение будет храниться в Юргинском краеведческом музее.

ТГ-канал Виктора Васильева | Фото: ТГ-канал Виктора Васильева

В с. Вагай школьники и студенты пронесли по улицам российские флаги. Возглавил шествие глава района Сергей Сидоренко.

@vagay_online | Фото: @vagay_online

В с. Казанском состоялся праздничный концерт, на котором выступили местные коллективы.

﻿

"Этот день напоминает нам, насколько важна сплоченность и взаимная поддержка для нашей большой страны. Россия всегда была домом для множества народов, культур и традиций. В этом многообразии заключена наша уникальная сила", - отметил по итогам дня губернатор Тюменской области Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , День народного единства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 04.11.2024Концертами и патриотическими акциями отметили тюменцы День народного единства
14:14 04.11.2024Ветеран из Ялуторовского района отмечает 100-летний юбилей
10:20 04.11.2024Побед на благо Отечества пожелал землякам Александр Моор в День народного единства
08:30 03.11.2024Губернатор поддержал проекты тюменских добровольцев