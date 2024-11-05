Концертами и патриотическими акциями отметили тюменцы День народного единства

| Фото: @vagay_online | Фото: @vagay_online

Патриотические акции, концерты и другие активности прошли на территории всей Тюменской области 4 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Так, в Тобольске главным местом встречи горожан стала Базарная площадь. Здесь прошли гастрофестиваль "Кухня народов России", флешмоб "Хоровод единства", концертная программа "Единством славится Россия", турнир по городошному спорту и сельскохозяйственная ярмарка.

В Юргинском районе вскрыли "Капсулу времени". Текст послания потомкам зачитали на праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Теперь обращение будет храниться в Юргинском краеведческом музее.

| Фото: ТГ-канал Виктора Васильева | Фото: ТГ-канал Виктора Васильева

В с. Вагай школьники и студенты пронесли по улицам российские флаги. Возглавил шествие глава района Сергей Сидоренко.

| Фото: @vagay_online | Фото: @vagay_online

В с. Казанском состоялся праздничный концерт, на котором выступили местные коллективы.

"Этот день напоминает нам, насколько важна сплоченность и взаимная поддержка для нашей большой страны. Россия всегда была домом для множества народов, культур и традиций. В этом многообразии заключена наша уникальная сила", - отметил по итогам дня губернатор Тюменской области Александр Моор.