Национальные коллективы поздравили тюменцев с Днем народного единства

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Национальные коллективы ДНК "Строитель" поздравили тюменцев с Днем народного единства на пешеходной улице Дзержинского 4 ноября.

"Сегодня свое творчество представляют казахские, чувашские, татарские, украинские и другие коллективы. Такими концертами мы показываем, что наш народ един, что в Тюменской области проживает около 140 национальностей. Все у нас живут дружно, сплоченно. Концертными номерами хотим поздравить всех с важным для страны праздником", — сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела проектной и социально-культурной деятельности ДНК "Строитель" Любовь Кожина.

Свои программы на концерте "Территория единства" показали 15 творческих групп. Один из старейших коллективов Тюмени — народный хор русской песни им. Геннадия Цыбульского — исполнил веселые песни "Под окном широким..." и "Эх, гармошечка, играй!". В 2024 году хору исполнилось 64 года, в следующем он отметит юбилей.

Празднование Дня народного единства актуально как никогда, подчеркнул руководитель народного хора Сергей Мокиенко.

Своим заводным выступлением решил порадовать горожан и театр казачьей песни "Яр-Хмель", недавно открывший 19-й творческий сезон. От артистов тюменцы услышали песню местного композитора Владимира Есикова "Вдоль по Царской" и народную "Как у нашей сотни". Горожане не могли устоять и пустились в пляс вместе с исполнителями.

"Тюменские зрители очень доброжелательные. Они с удовольствием принимают артистов. А День народного единства — прекрасный праздник, как же не участвовать в концерте, посвященном ему. Мы любим выступать на подобных праздниках, чтобы нести культуру в массы", — поделилась руководитель театра казачьей песни "Яр-Хмель" Маргарита Кокорина.

Коллектив насчитывает 15 человек. В основном это люди от 50 лет, есть и 70-летние горожане - все они очень активные и искренне любят народную казачью песню.

Ансамбль казахской песни "Арай", что в переводе на русский язык означает "Заря", выбрал для праздничной программы композицию "Ассалаумагалейкум" - это приветствие мусульманских народов.

"Этой хорошей доброй песней хотим приветствовать всех жителей города и гостей. День народного единства - один из главных праздников, которые я люблю, ценю и уважаю. Россия - многонациональная страна. Это ее основа. Здесь проживают около 140 национальностей, но народы чувствуют себя единым целым. В ДНК "Строитель" я курирую творческую деятельность казахов, таджиков и узбеков. Когда народы вместе, их общий дух совсем другой, сильный, сплоченный. Сама я из Казахстана, но и Казахстан, и Россия - это все моя Родина", — отметила руководитель ансамбля, ведущий специалист ДНК "Строитель" Гульбайра Калиева.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Концерт длился час. Затем, в 16 часов, на импровизированную сцену вышел лауреат многих конкурсов и фестивалей — ансамбль народной песни "Златоцвет". Также зрителей радовал ансамбль народного сценического танца "Субботея".

Выступления коллективов ДНК "Строитель" горожане смогут увидеть 4 ноября и в рамках "Ночи искусств" по адресу: ул. Текстильная, 5а. С 19 до 21 часа здесь пройдет концертная программа с элементами викторины. Участников ждут призы. Кроме того, все желающие могут присоединиться к мастер-классам по созданию оберегов разных национальностей.

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Инна Пахомова