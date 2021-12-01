Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Конституции

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

С Днем Конституции Российской Федерации поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, Основной Закон страны был и остается фундаментом для устойчивого развития нашего государства. В обновленной Конституции закреплены важнейшие принципы политического устройства, социальные гарантии и ценности, опираясь на которые мы, граждане, сможем сделать Россию сильной и процветающей.

"Убежден, уважение к Конституции Российской Федерации, ответственность за судьбу нашей страны, любовь к Родине и созидательный труд для ее благополучия – главные слагаемые успеха в достижении поставленных целей. Желаю вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, удачи и новых свершений на благо Отечества!" - сказал Александр Моор.