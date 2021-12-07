В Тюмени открыли хоспис после ремонта

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хоспис на ул. Магистральной открылся после ремонта в Тюмени. Учреждение было временно закрыто, так как возникла необходимость перепрофилировать его для паллиативных больных, у которых выявляется коронавирус, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Ремонт проводился как с учетом необходимости обновления коммуникаций, проведения косметических работ, так и для изменений по эпидемиологическим стандартам. План был составлен так, чтобы в итоге можно было работать как в условиях моногоспиталя, так и в обычном режиме.

Проведена перепланировка, разделены зоны работы административного персонала и непосредственно медицинской зоны. Сформировано приемное отделение, которое позволяет сразу госпитализировать пациентов в красную зону.

“У нас появились две палаты с коммуникациями для пациентов, которые могут в определенной степени обслуживать себя сами", - отметила главный врач хосписа Ирина Ревнивых.

К каждой кровати проведены розетки. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу приобретенных кислородных концентратов, если пациент нуждается в кислородной поддержке.

“Эпидемиологическая ситуация за месяц, пока проводился ремонт, стабилизировалась. Сократилось количество пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, что позволяет наблюдать более предметно и пациентов паллиативного статуса, заразившихся COVID-19. Поэтому уже накануне хоспис открылся в обычном режиме, начал принимать первых пациентов”, - рассказали в департаменте здравоохранения.