В селе Тюменской области в рамках нацпроекта открыли кинозал

| Фото: из соцсетей Александра Моора | Фото: из соцсетей Александра Моора

В селе Сладково в рамках национального проекта "Культура" открыли кинозал "Пеликан". Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Моор.

Районный ДК оказался в числе победителей конкурса федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" для отбора организаций, осуществляющих кинопоказ отечественных фильмов в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек.

Раньше, чтобы посмотреть кино на большом экране, надо было ехать за 100 км в Ишим.

Моор рассказал, что на средства гранта в Сладково закупили цифровой кинопроектор, экран, систему для 3D-кинопоказа, современное звуковое оборудование, а также систему тифлокомментирования. С ее помощью кино смогут смотреть и слабовидящие зрители, которым система "проговорит" то, что происходит на экране.

Название для кинозала - "Пеликан" - предложили сами местные жители. Эта птица считается символом района и изображена на гербе. Первый фильм, который увидят зрители в Сладково, - отечественная картина "Летчик".