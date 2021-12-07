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Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск полностью расширят до четырех полос в 2026 году

Политика, 18:11 07 декабря 2021

информационный центр правительства Тюменской области

Завершение реконструкции трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с переводом с двухполосного на четырехполосное движение с разделением встречных потоков запланировано на 2026 год, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, также планируется строительство моста через Иртыш в районе Тобольска. "Реконструкция автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск успешно продолжается и будет завершена в срок", - отметил он.

"Эта автомагистраль имеет большое значение для жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По ней передвигаются не только люди, но и большое количество грузов. Кроме того, мы давно хотим, чтобы Тобольск, туристическая жемчужина Тюменской области, был связан с Тюменью современной и качественной дорогой", - сказал губернатор.

Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполнит все обязательства, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, что 7 декабря глава региона и руководитель Росавтодора Роман Новиков открыли два участка автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в четыре полосы общей протяженностью более 84 км.

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# Александр Моор , Тюмень - Ханты-Мансийск

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