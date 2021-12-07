Открыт участок федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: со страницы Александра Моора в Instagram | Фото: со страницы Александра Моора в Instagram

От Тюмени до Тобольска теперь четыре полосы на протяжении 120 км. Сегодня с коллегами из "Росавтодора" осмотрели участок дороги федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Последние несколько лет здесь велась капитальная реконструкция.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на страницах своих социальных сетей.

"Северная трасса имеет стратегическое значение. Она не только соединяет два крупнейших города области, она связывает Югру и Ямал с "большой землей". Дорога с таким интенсивным движением должна отвечать всем современным стандартам и быть безопасной", - убежден глава региона.

Он отметил, что два новых участка общей протяженностью свыше 84 км строители проложили меньше чем за три года. Это большой объем: шесть мостов, 11 разворотных петель и три надземных пешеходных перехода.