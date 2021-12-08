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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени из-за ОРВИ закрывают второй корпус гимназии № 83

Общество, 10:18 08 декабря 2021

Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом с 9 декабря закрывают на карантин второй корпус гимназии № 83 на ул. Союзной, 135.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор гимназии № 83 Ольга Хмелева.

"С завтрашнего дня обучающиеся второго корпуса переходят на дистанционный формат работы. Обучение с 9 по 16 декабря будет организовано с помощью электронных образовательных технологий", - сказала она.

Напомним, это уже третья школа в Тюмени, которая перешла на дистанционное обучение, из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 7 по 11 декабря был закрыт на карантин второй корпус школы № 65 на ул. Бориса Житкова, 1, а с 1 по 10 декабря дистанционно обучаются школьники из второго корпуса гимназии № 49 на ул. Вьюжной в Тюмени.

Решение о закрытии образовательного учреждения и переходу на дистанционный формат принимается в том случае, если болеют более 20% учащихся. Там, где порог заболеваемости не превышен, в режим карантина могут быть переведены отдельные классы.

Любовь Голышева

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# карантин , ОРВИ , школа

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