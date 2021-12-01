Турнир по основам Конституции РФ пройдет в сквере Казачьи луга в Тюмени

| Фото: Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Интеллектуальный блиц-турнир по основам конституционного права пройдет в сквере Казачьи луга в рамках литературно-музыкальной программы "Имя гордое – Россия" в Тюмени 11 декабря, сообщают организаторы.

В 12 часов зрителей ждет концерт с участием творческих коллективов Центра русской культуры с народными танцами, песнями о Родине и патриотическими стихотворениями.

В 15 часов начнется работа интерактивной площадки для юных зрителей. Все желающие могут проверить знания Конституции. Также организаторы подготовили викторины "Работаем с конституцией", "Права литературных героев", "На чей стороне закон?".