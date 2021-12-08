Круглосуточный бесплатный каток открыли в экопарке "Затюменский"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Каток площадью 1 тыс. 400 кв. м метров открыли в экопарке "Затюменский". Как сообщает администрация Тюмени, он расположен на площадке для памп-трека, работает бесплатно и круглосуточно.

По мере необходимости ледяное полотно будут обновлять, поэтому в работе катка возможны технологические перерывы. Всего в разных районах города для любителей зимней забавы заливают 124 муниципальные площадки.

В экопарке "Затюменский" есть еще одна достопримечательность - горожане гуляют там под "звездным небом" - 40 метров светового полога озаряют путь от ул. Барнаульской до центральной детской площадки и горок.