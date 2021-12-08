В Тюмени 37 дачных маршрутов работают по зимнему расписанию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перевозкой пассажиров к садовым товариществам заняты 37 автобусных маршрутов с 1 ноября, перехода на зимнее расписание.

В администрации города рассказали, что дачные маршруты востребованы и в зимний период. Это связано с тем, что некоторые тюменцы круглогодично проживают в садоводческих объединениях. Расписание движения автобусов разработано с учетом доставки пассажиров к 8 часам до центральной части города и доставки до мест проживания после 18 часов.

Транспортное обслуживание садоводческих объединений будет продолжено и в 2022 году с учетом развития транспортной инфраструктуры и изменения пассажиропотока.