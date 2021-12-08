  • 8 декабря 20218.12.2021среда
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 37 дачных маршрутов работают по зимнему расписанию

Общество, 12:15 08 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перевозкой пассажиров к садовым товариществам заняты 37 автобусных маршрутов с 1 ноября, перехода на зимнее расписание.

В администрации города рассказали, что дачные маршруты востребованы и в зимний период. Это связано с тем, что некоторые тюменцы круглогодично проживают в садоводческих объединениях. Расписание движения автобусов разработано с учетом доставки пассажиров к 8 часам до центральной части города и доставки до мест проживания после 18 часов.

Транспортное обслуживание садоводческих объединений будет продолжено и в 2022 году с учетом развития транспортной инфраструктуры и изменения пассажиропотока.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , дачные маршруты , пассажиры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:13 08.12.2021В Тюмени полиция переходит на усиленный вариант несения службы
13:01 08.12.2021В Тобольском драмтеатре пройдет премьера спектакля в жанре мусорного балета
12:38 08.12.2021Круглосуточный бесплатный каток открыли в экопарке "Затюменский"
12:26 08.12.2021Тюменская область вошла в Топ-10 по спросу на санаторный отдых 