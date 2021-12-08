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Тюменская область вошла в Топ-10 по спросу на санаторный отдых 

Общество, 12:26 08 декабря 2021

sibircentr.ru | Фото: sibircentr.ru

Тюменская область вошла в десятку самых популярных регионов для отдыха в санаториях в 2021 году.

Таковы результаты исследования, опубликованные на портале бронирования Санатории-России.рф. В санаториях Тюменской области отдых обошелся в среднем в 3 тыс. 820 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Первую пятерку регионов России по популярности санаторно-курортного отдыха составили Краснодарский край (4 тыс. 350 рублей), Крым (4 тыс. 185 рублей), Ставропольский край (4 тыс. 490 рублей), Алтайский край (4 тыс. 680 рублей) и Башкортостан (3 тыс. 745 рублей).

В десятке также Татарстан (2 тыс. 695 рублей), Москва (4 тыс. 680 рублей), Санкт-Петербург, (4 тыс. 195 рублей) и Московская область (4 тыс. 750 рублей).

Дешевле всего санаторный отдых обошелся в Центральной России - во Владимирской и Тульской областях (2,2 тыс. рублей в сутки).

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# санаторно-курортное лечение

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