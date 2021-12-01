Названы лучшие работы конкурса "Тюменский ГТОша"

Победителей среди авторов почти 800 детских рисунков определил конкурс "Тюменский ГТОша".

Лучшими по возрастным категориям (3-5, 6-8 и 9-11 лет) стали пятилетняя Аксинья Жукова с работой "Мишка, вперёд!", семилетняя Анастасия Бусыгина – тема "На пути к победе!", девятилетняя Элина Сагитзанова, тема ее рисунка: "Вика, вперед!".

Призы получат и ребята, занявшие вторые и третьи места, а также те, кто получили специальные номинации от жюри.

Напомним, юным тюменцам было предложено нарисовать существующие талисманы ВФСК "ГТО" или придумать и изобразить новых персонажей и поделиться своим творчеством.

"Детей всегда привлекают яркие, харизматичные герои, на которых можно равняться. В комплексе ГТО такими героями стали талисманы медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Каждый из них – персонаж с определенными спортивными качествами и характером, но вместе они – команда, символизирующая главные ценности спорта – силу воли и товарищество. Очень порадовало умение ребят фантазировать: некоторые изобразили сюжеты с существующими героями, а кто-то придумал и нарисовал свой собственный уникальный талисман. Каждый рисунок по-своему прекрасен и содержит поучительный смысл. Признаться, было сложно из множества работ выбрать несколько – хотелось поощрить всех", - поделилась член жюри конкурса, специалист отдела реализации ВФСК "ГТО" Тюменского городского многопрофильного центра Юлия Кузнецова.

Посмотреть все рисунки участников можно здесь.