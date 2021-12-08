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В Тобольске установлено около 600 контейнерных площадок для мусора

Общество, 16:07 08 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

40 контейнерных площадок для нужд жителей индивидуальной жилой застройки установлено в Тобольске в 2020 году, сообщает городская администрация.

Дополнительные контейнерные площадки в Тобольске будут организованы с учетом строительства новых домов. Всего в городе 574 площадки накопления твердых коммунальных отходов, из них 253 – для нужд жителей многоквартирных домов, 170 – частного сектора. Еще 124 принадлежат юридическим лицам.

Вывозом мусора занимается единый региональный оператор – Тюменское экологическое объединение.

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# уборка мусора

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