В Тобольске установлено около 600 контейнерных площадок для мусора

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

40 контейнерных площадок для нужд жителей индивидуальной жилой застройки установлено в Тобольске в 2020 году, сообщает городская администрация.

Дополнительные контейнерные площадки в Тобольске будут организованы с учетом строительства новых домов. Всего в городе 574 площадки накопления твердых коммунальных отходов, из них 253 – для нужд жителей многоквартирных домов, 170 – частного сектора. Еще 124 принадлежат юридическим лицам.

Вывозом мусора занимается единый региональный оператор – Тюменское экологическое объединение.