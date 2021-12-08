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В Тюмени наградили лучших студентов 2021 года

Общество, 16:40 08 декабря 2021

Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте

11 студентов и 10 студенческих объединений Тюменской области наградили за победу в региональном этапе Всероссийской премии "Студент года-2021". 15 членов областного Студсовета созыва 2018-2020 годов получили благодарственные письма губернатора Тюменской области. Благодарственными письмами были отмечены наиболее отличившиеся 11 студентов из действующего состава Студсовета.

Дипломы лучшим студентам вручил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский в Тюмени 7 декабря, сообщает региональный Студенческий центр.

Обладатель Гран-при регионального этапа Всероссийской премии "Студент года-2021" среди вузов Анатолий Андреев рассказал, что был уверен в своих силах, когда подавал заявку на участие в премии "Студент года". Но победа все же была неожиданной, поскольку все конкурсанты оказались достойными соперниками.

"Я очень рад, что одержал победу на региональном этапе, так как это своеобразный результат моей деятельности. Сейчас я готовлюсь к финалу и, конечно, главная цель – победа", — сказал он.

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