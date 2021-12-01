144 года назад пала осажденная русскими войсками крепость Плевна

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии. Бой предрешил исход русско-турецкой войны.

12 апреля 1877 года император Александр II объявил Турции войну.

С мая 1877 года на стороне России выступила Румыния, позже Сербия и Черногория.

Войну вела на Балканах русская Дунайская армия, в которую также входило болгарское ополчение, на Кавказе - русская Кавказская армия.

Русские армии направились через Румынию к Дунаю и в июне 1877 года форсировали его. 7 июля 1877 года отряд генерала Иосифа Гурко овладел Шипкинским перевалом через Балканы и удерживал его под напором постоянно атаковавшего противника до декабря того же года.

Западный отряд русской армии под командованием генерала Николая Криденера занял крепость Никополь, но не успел опередить двигавшихся к Плевне турок. В результате несколько попыток взять крепость штурмом окончились неудачей. 1 сентября 1877 года было принято решение перейти к блокаде Плевны, для руководства которой был вызван генерал Эдуард Тотлебен.

28 ноября 1877 года турецкий маршал Осман-паша после неудачной попытки прорыва из города к Софии сдался в плен с 43 тыс. солдат и офицеров.

Падение Плевны имело огромное значение для русской армии, так как освободило стотысячную группировку войск для наступления на Балканы.

В восточной части Болгарии ей удалось блокировать турецкую армию в крепостях Шумла, Варна, Силистрия.

В это же время начали наступление сербские армии. Используя благоприятную ситуацию, войска заняли Софию, разбили противника у Шейново. Заняв Филиппополь (ныне Пловдив) и Адрианополь (ныне Эдирне), русские двигались на Константинополь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости, Российского военно-исторического общества и открытых источников.