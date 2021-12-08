Статья Евгения Заболотного вошла в сборник Конгресса Совета Европы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

В очередной том руководства по правам человека, изданный Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, включена статья председателя Тюменской гордумы.

В статье "Самоуправление как фактор устойчивого развития территории" Евгений Заболотный рассказывает на примере Тюмени, как обеспечивается участие граждан в управлении городом. В частности, это осуществляется через практики публичных слушаний, электронные голосования, а также сервисы и площадки. Кроме того, автор подробно останавливается на работе ТОСов, показавшей свою эффективность.

Также Евгений Борисович подчёркивает своём материале, что вопросы устойчивого развития муниципалитетов обсуждались и в ходе 40-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Он отмечает, что впервые в Российской Федерации с 2021 года официально внедряется проект инициативного бюджетирования.

"В течение трех лет Тюмень была его пилотной площадкой. Горожане самостоятельно решали, какой проект необходим в их микрорайоне или дворе", – пишет председатель гордумы.

По его словам, в настоящее время перед всеми европейскими государствами стоят вызовы, связанные с борьбой с пандемией, COVID-19, необходимостью экономического роста, вопросами экологии, окружающей среды и другим. И Определяющую роль в решении этих проблем играет взаимодействие с населением, уверен автор.

Отметим, что сборник распространяется среди представителей 47 европейских стран и включает 52 лучшие муниципальные и региональные практики государств по темам экологии и устойчивого развития. От Российской Федерации были выбраны практики Санкт-Петербурга, Тюмени и Новосибирска.

Николай Ступников