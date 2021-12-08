Елена Майер: важно поддерживать любительские коллективы для сохранения культурных традиций

скриншот трансляции с группы фестиваля любительских коллективов во ВКонтакте скриншот трансляции с группы фестиваля любительских коллективов во ВКонтакте

Любительское творчество является всенародным. Недаром девиз регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов "Культура – это мы". Если сегодня мы будем поддерживать всеми способами и средствами это направление, то мы будем знать, что традиции, истории народа, будут жить вечно.

Об этом сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер во время церемонии награждения победителей III Регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в ДК "Нефтяник" 8 декабря.

"Наша задача – сохранение и передача культуры от предков потомкам. Мы на уровне органов власти будем эту задачу исполнять", - отметила она.

Гала-концерта и награждение победителей фестиваля смогли увидеть не только зрители дворца культуры, трансляция прошла в 28 виртуальных залах региона, 30 учреждениях культуры. Во время онлайн-трансляции зафиксированы около 11 тыс. просмотров, 850 комментарий, 79 репостов, 589 лайков.

226 заявок поступило на суд жюри фестиваля. Конкурсный отбор проходил с 20 сентября по 1 декабря. В "Нефтянике" отметили дипломантов первой, второй и третьей степеней. Назвали лауреатов, которые имеют право участвовать в грантовой поддержке правительства Тюменской области и выиграть средства в размере 300 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы, на гастроли, создание концертных номеров.

скриншот трансляции с группы фестиваля любительских коллективов во ВКонтакте скриншот трансляции с группы фестиваля любительских коллективов во ВКонтакте

Гран-при III Регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов получил хор русской песни "Сибирь" Центра культуры и досуга "Радонит" пос. Боровский Тюменского района, худрук, заслуженный работник культуры РФ Владимир Костылев. Отметим, что именно этот коллектив во второй раз получает главную награду фестиваля.

Как заметила Майер, лучшие из лучших представят регион на всероссийском фестивале, где смогут претендовать на главный приз – 2 млн рублей.

Трансляция Гала-концерта и награждения фестиваля доступна в группе во ВКонтакте.

Напомним, региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева