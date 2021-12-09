Как обращаться с пиротехникой, показали тюменским школьникам

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Урок по безопасному обращению с пиротехникой провели для учеников школы № 43 Тюмени сотрудники МЧС. Ребятам рассказали об основных ошибках при ее использовании.

Школьникам напомнили, что нельзя наклоняться, когда поджигаешь фитиль, и нельзя подходить к заряду, если он не сработал. Ради безопасности нужно выждать несколько минут, и на это время не оставлять место запуска без присмотра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

"Самое главное — рассказать детям, как применять пиротехническое изделие. Как показывает практика, зачастую они даже не знают, что нужно читать инструкцию к изделию", — отмечает представитель государственного пожарного надзора Геннадий Грибич.

Перед новогодними праздниками сотрудники МЧС посетят с инспекцией места продажи пиротехнических изделий и проверят наличие сертификатов и инструкций к ним.