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Как обращаться с пиротехникой, показали тюменским школьникам

Общество, 11:41 09 декабря 2021

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Урок по безопасному обращению с пиротехникой провели для учеников школы № 43 Тюмени сотрудники МЧС. Ребятам рассказали об основных ошибках при ее использовании.

Школьникам напомнили, что нельзя наклоняться, когда поджигаешь фитиль, и нельзя подходить к заряду, если он не сработал. Ради безопасности нужно выждать несколько минут, и на это время не оставлять место запуска без присмотра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

"Самое главное — рассказать детям, как применять пиротехническое изделие. Как показывает практика, зачастую они даже не знают, что нужно читать инструкцию к изделию", — отмечает представитель государственного пожарного надзора Геннадий Грибич.

Перед новогодними праздниками сотрудники МЧС посетят с инспекцией места продажи пиротехнических изделий и проверят наличие сертификатов и инструкций к ним.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пиротехника , школьники

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